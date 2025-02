Mondiale per Club, svelato il pallone ufficiale

Senza non si può giocare. E, alla fine, il suo design rimane nella mente di tutti gli appassionati in un binomio indissolubile con il torneo a cui è legato. Fifa e Adidas hanno presentato il pallone per il Mondiale per Club in programma dal 14 giugno al 13 luglio negli Stati Uniti. La fantasia scelta non lascia dubbi: il pallone è un chiaro omaggio alla bandiera del Paese ospitante. E infatti a dominare sono il bianco il rosso e il blu intervallati da stelle e strisce, uniti a dettagli argentati e al logo ufficiale della FIFA Club World Cup 25 in bianco e oro. Ma il pallone del prossimo Mondiale per Club non sarà speciale solo per il suo design, ma per lo studio che c'è dietro alla sua creazione.