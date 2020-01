Milan, Pioli: "Settimana perfetta, non vinceremo mai in modo facile"

QUI MILAN

Stefano Pioli non nasconde le difficoltà incontrate dal Milan contro l'Udinese ma è comunque soddisfatto: "Una partita di grande intensità, la loro fisicità ci ha messo in difficoltà, eravamo un po' in emergenza ma abbiamo fatto 20 tiri in porta e creato tante situazioni pericolose". Il tecnico rossonero definisce questa una "settimana faticosa ma perfetta" e loda ancora una volta Ibrahimovic: "Ha portato spessore, personalità e determinazione".

Pioli spiega che il gol dei friulani a freddo "ci ha tolto lucidità, i nostri avversari coprivano bene il campo e a noi serviva più movimento e qualche giocatore più vicino ad Ibra. Abbiamo concesso qualcosa ma più che altro perché l'Udinese era più brillante di noi e aveva la meglio sulle seconde palle. Per fortuna nella ripresa Donnarumma ci ha dato una mano, Gigio è un grande portiere".

La svolta dopo il 5-0 contro l'Atalanta: "Lo spirito c'è sempre stato, l'episodio di Bergamo non doveva succedere, sicuramente la peggior partita della mia gestione. Sappiamo che non vinceremo mai partite facili e dovremo lavorare sempre con attenzione fino al 95'. In passato raccoglievamo poco i frutti del lavoro, ora sappiamo di avere qualche gol in più nelle corde".