Milan, Pioli può sorridere: Rebic, Hernandez e Krunic di nuovo disponibili

VERSO MILAN-ATALANTA

Stefano Pioli può sorridere. I tamponi molecolari cui si sono sottoposti Ante Rebic e Rade Krunic hanno infatti dato esito negativo, segno che entrambi hanno superato il Covid-19 e possono tornare a disposizione del tecnico del Milan per la gara di sabato contro l'Atalanta. Al match contro i bergamaschi parteciperà anche Theo Hernandez per il quale, invece, gli esami hanno evidenziato una falsa positività al coronavirus. Tra i rossoneri rimangono quindi indisponibili solo gli squalificati Romagnoli e Saelemaekers, l'infortunato Bennacer e Hakan Calhanoglu.

Non siamo ancora ai ranghi completi ma l'emergenza, almeno quella grossa degli ultimi giorni, è quasi finita soprattutto se si aggiunge ai rientri l'acquisto di Mario Mandzukic, ancora non pronto per giocare ma comunque disponibile per una panchina. Contro l'Atalanta, insomma, Pioli si affiderà a Kalulu per sostituire Romagnoli al fianco di Kjaer e affiderà la trequarti a Brahim Diaz, che giocherà al posto di Calhanoglu. Per il resto squadra non titolare - se di titolari si può parlare in un campionato dove comunque giocano in 16 tutte le partite -, ma quasi. Tonali si prenderà la mediana con Kessie e Leao la fascia sinistra al posto di Hauge e con Rebic, appunto, pronto a subentrare.

LA NOTA DEL MILAN

AC Milan comunica che Ante Rebić e Rade Krunić sono risultati negativi al tampone molecolare e questa mattina si sono sottoposti in clinica agli esami previsti dal protocollo per la ripresa dell'attività agonistica. Ulteriori controlli hanno dimostrato che Theo Hernández era un "falso positivo". Fornita la documentazione alle autorità sanitarie competenti, il giocatore può riprendere regolarmente gli allenamenti.