Milan, missione riscatto a Udine: Amorim punta di nuovo sui titolarissimi, rebus modulo

La settimana di fuoco del Milan parte dal Bluenergy Stadium: sfida all'Udinese per cancellare il brutto ko di Bournemouth in Europa League e per dare il via a sei giorni che diranno tanto sulle ambizioni dei rossoneri in Serie A. Dopo il turno infrasettimanale col Bologna, sabato il derby con l'Inter. L'osservatore speciale, per queste tre gare, è Gerry Cardinale. Prima dell'assemblea dei soci e dell'incontro per la presentazione del nuovo stadio, il proprietario del club sarà in Friuli per garantire vicinanza e dare sostegno al gruppo alla ricerca di rilancio.