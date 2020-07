Milan, macchina da gol a ritmo-scudetto: da Bennacer a Rebic, quante certezze per Pioli

L'ANALISI

Un'altra vittoria, la sesta dopo il lockdown. cui si aggiungono due pareggi. Il Milan post-ripresa viaggia a ritmo scudetto: 20 punti su 24 a disposizione e una squadra che ha finalmente trovato il suo assetto migliore (4-2-3-1), con gli uomini giusti al posto giusto e un tecnico, Pioli, bravissimo a restare concentrato sull'obiettivo e a continuare per la sua strada nonostante la costante ombra di Rangnick alle sue spalle e un destino già segnato. Milan imbattuto dal ritorno del campionato e Milan macchina da gol per raggiungere il traguardo Europa League: con 25 reti in otto gare - con almeno due centri a partita - è la squadra che ha segnato di più. E con Bennacer sono dodici i giocatori andati a segno nella fase 2 della stagione. Serie A, Milan-Bologna 5-1: gli highlights

Elemento fondamentale di questo 'nuovo' Milan, Bennacer ha messo anche la sua firma sulla cinquina al Bologna realizzando il primo gol con la maglia del Milan e il primo in assoluto in Serie A. Prima gioia anche per Saelemaekers, che con l'infortunio di Castillejo ha trovato e sfruttato l'occasione per mettere in luce le sue potenzialità: l'esterno belga ha segnato il gol più rapido del Milan in Serie A (dopo 9 minuti e 49 secondi) da Suso ad ottobre 2018 contro il Genoa (3:38). Undicesimo centro per Rebic, che ormai non si ferma più e che ha convinto a suon di gol la dirigenza rossonera ad anticipare il suo riscatto. Numeri importanti quelli dell'attaccante croato: lo dimostra il fatto che nell'anno solare 2020 solo il fenomeno norvegese del Borussia Dortmund Erling Haaland (13 reti) e l'eterna macchina da gol Robert Lewandowski (12) hanno segnato di più reti su azione nei top-5 campionati europei. Ibra con il Bologna è rimasto a guardare. Sostituito e arrabbiato. Ma questo Milan è già oltre.