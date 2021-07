Milan, Ibrahimovic prova a bruciare le tappe: obiettivo Samp

MILAN

Lo svedese sta lavorando sodo in palestra e potrebbe tornare a calcare i campi di Milanello già a inizio agosto

Zlatan Ibrahimovic prosegue la sua corsa verso il rientro in campo. A poco più di un mese dall'intervento di cleaning articolare al ginocchio sinistro lo svedese continua a lavorare duramente in palestra con un obiettivo chiaro in testa: essere a disposizione di Pioli già per la prima giornata di campionato, quando i rossoneri saranno impegnati in trasferta contro la Sampdoria. Getty Images

Il recupero dell'attaccante svedese procede senza intoppi e anzi, lui stesso non si starebbe concedendo neanche un attimo di tregua, sudando in palestra anche durante i giorni di riposo concessi alla squadra. Il Milan naturalmente non ha nessuna intenzione di forzare il suo rientro e non a caso si è cautelato con l'ingaggio di un attaccante altrettanto affidabile come Giroud, che a meno di sorprese dovrebbe essere il primo titolare dei rossoneri per l'inizio della stagione.

Zlatan comunque ha voglia di rientrare: tra 7-10 giorni potrebbe già tornare a calcare i campi di Milanello, dopodiché sarà solo questione di ritrovare la piena forma, cosa che sicuramente richiederà qualche settimana, considerando che a quel punto avrà saltato tutta la preparazione. Una convocazione per la sfida di Marassi, in programma il 23 agosto, è comunque tutt'altro che un miraggio.