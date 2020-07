Milan, Calhanoglu tenta il recupero ma resta in forte dubbio per la Juve

Dopo il colpo grosso contro la Lazio, il Milan si prepara ad affrontare l'ostacolo Juve cercando di recuperare più giocatori possibili. In particolare a Milanello c'è grande attenzione per le condizioni di Hakan Calhanoglu, vittima di una forte contusione al polpaccio durante la gara dell'Olimpico contro i biancocelesti. Al momento l'infortunio del turco non preoccupa particolarmente lo staff rossonero, ma i tempi per recuperare sono molto stretti e l'impressione è che difficilmente il giocatore riuscirà a essere disponibile per il big match contro la capolista.