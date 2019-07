Giampaolo si gode Milanello: "Lavoriamo per un Milan competitivo"

09/07/2019

Primo giorno di raduno per il Milan e primo contatto operativo con il centro sportivo di Milanello per Marco Giampaolo. "Faremo le giuste valutazioni per costruire una squadra più competitiva possibile, qui percepisco la storia del club e cosa significa vincere. Lo sapevo già, ma ora tocco tutto questo con mano". Giampaolo è entusiasta di Milanello: "Un posto straordinario, il migliore per allenare".

Sull'approccio alla nuova realtà il tecnico abruzzese è stato chiaro sia sul suo modo di essere, sia su cosa si aspetta dai suo giocatori: "Credo che bisogna essere se stessi, mai recitare una parte che non ti appartiene, che non è figlia del tuo modo di essere, pensare, agire. Non parlo molto, ma cerco di creare un rapporto intellettuale con i miei giocatori. Sono innamorato dei miei giocatori, cerco sempre di recuperare chi deraglia. Sono i giocatori che fanno la differenza. Io amo i lavoratori e quelli silenziosi, a volte si comunica anche con gli atteggiamenti e non con le parole. Si cerca sempre di far rendere al meglio i giocatori, mi preoccupo molto del loro stato psico-fisico. Faremo le valutazioni giuste per costruire una squadra più competitiva possibile".



Infine una curiosità: "È un posto straordinario. Ho voluto conoscere subito il giardiniere, per me è molto importante il campo".