Milan: Theo, Rebic e Calhanoglu verso il forfait con il Manchester United

Settimana pesante: giovedì il Manchester United in Europa League, domenica il Napoli. Due impegni non da poco per un Milan tornato a vincere in campionato con la bella affermazione di Verona ma ancora incerottato. E purtroppo per mister Pioli non sono tanti i giocatori che recuperabili per l'Old Trafford: c'è Tonali, è vero, ma resta in forte in dubbio Theo Hernandez, mentre sono addirittura estremamente ridotte le possibilità per Rebic e Calhanoglu che dovrebbero rimanere a Milanello assieme a Mandzukic, Bennacer e Ibrahimovic.