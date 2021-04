Milan, Mandzukic rinuncia allo stipendio di marzo perché infortunato

Quattro presenze in campionato, una in Europa League: 76 minuti in Serie A, 82 in coppa. Zero gol. Sono questi i numeri, scarsi, di Mario Mandzukic con il Milan: arrivato nel mercato di gennaio per regalare nuovi centimetri, forza, esperienza e reti ad una squadra impegnata in quel momento ancora su tre fronti, l'attaccante croato per diversi problemi fisici accusati ha invece potuto dare un contributo estremamente marginale alla causa rossonera. Assente da metà febbraio, Mandzukic si è rivisto tra i convocati solo a inizio aprile: da qui la decisione di rinunciare a ricevere la retribuzione del mese di marzo.