Milan, Maignan salta amichevole contro l'Arsenal

Il Milan sarà privo di Mike Maignan nella prima amichevole stagionale contro l'Arsenal, in programma oggi alle 13.30 ora italiana a Singapore. Il portiere francese non è presente nella distinta ufficiale comunicata dal neo tecnico Max Allegri. Il club rossonero fa sapere che per Maignan sono esclusi infortuni, sta soltando lavorando per trovare una condizione perfetta in vista della prossima partita. In porta contro i Gunners esordio per il neo acquisto Pietro Terracciano. Per la sua prima formazione Allegri schiera dal primo minuto anche l'altro neo arrivato Samuele Ricci a centrocampo, mentre in attacco spazio a Rafa Leao, Cristian Pulisic e Alexis Saelemaekers.