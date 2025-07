Ruben Loftus-Cheek, centrocampista del Milan che si prepara ad affrontare la nuova stagione dopo gli infortuni che lo hanno bloccato lo scorso anno, ha rilasciato un'intervista al quotidiano The Straits Times: "Allegri ha vinto tantissimo, non si può non avere un grande rispetto per lui. Modric? E' un esempio, sono felice di poterci giocare insieme", le parole dell'inglese.