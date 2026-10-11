Milan in ansia per Gabbia: problema serio ai flessori della coscia sinistra, domani gli esami

Problema serio ai flessori della coscia sinistra. Questa la prima diagnosi dell'infortunio occorso al difensore del Milan Matteo Gabbia al 16' della gara sul campo del Sassuolo. Dopo un tentativo di intervento in scivolata su Laurienté, Gabbia, che giocava la prima da titolare in questa stagione, ha sentito tirare la coscia ed è uscito dal campo in barella con il volto tra le mani. Lunedì il difensore, che lascerà lo stadio in stampelle, sarà sottoposto agli esami strumentali che daranno risposte più precise sull'infortunio e i tempi di recupero.