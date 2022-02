Milan, Giroud pronto alla prima volta contro l'Inter. Tomori prova il recupero lampo

C'è un Milan con Tomori e c'è un Milan senza il suo miglior difensore centrale. Specie quando poi manca anche il suo "gemello diverso" Simon Kjaer. Non ce ne voglia nessuno, ma questo è. Ecco perché a due giorni da un derby quanto mai delicato, il tema in casa rossonera è il recupero o meno dell'inglese, operato al menisco lo scorso 14 gennaio. Fikayo potrebbe infatti "bruciare i tempi di recupero", considerando che normalmente ci vuole almeno un mese per tornare in campo dopo un'operazione del genere: negli ultimi giorni il ginocchio ha dato buone risposte, tanto nella parte di lavoro individuale quanto in quella svolta con il resto del gruppo. Oggi (stamattina) arriva una nuova seduta di allenamento che potrebbe essere quella decisiva, se non altro per poter immaginare una sua convocazione, se non altro per potere nel caso subentrare a partita in corso, immaginando come soluzione comunque più probabile quella della coppia centrale formata da Kalulu e Romagnoli.