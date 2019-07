"Il risultato non mi interessa adesso, perché non certifica un certo tipo di atteggiamento della squadra. La squadra, fino a quando ne ha avuto, mi è piaciuta, ha giocato a calcio, ha tentato di dominare il gioco, ha fatto tutte quelle cose chieste ai ragazzi in questi 15 giorni. Questo rappresenta il primo tassello, che è un'idea". Lo ha detto l'allenatore del Milan, Marco Giampaolo, in conferenza stampa, dopo la sconfitta con il Benfica nell'International Champions Cup. "Rispetto all'ultima partita, abbiamo fatto meglio tante cose. Abbiamo fatto molto, molto, molto meglio. Sono contento del lavoro portato avanti", ha aggiunto. "Deve essere fatto tanto lavoro, poi dobbiamo abituarci a vedere una squadra che ripiega in fase difensiva tutte le volte che non riesce a prendere la palla alto e non 10 giocatori tutti dietro la linea della palla", ha sottolineato ancora il tecnico rossonero.