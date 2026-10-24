Milan a pezzi per la trasferta di Udine: Amorim perde anche Rabiot, Moreira e Gila per infortunio

Il Milan perde altri tre big per infortunio. Emergenza rossonera continua quella che ha colpito la squadra di Ruben Amorim, che per la sfida contro l'Udinese non avrà a disposizione Adrien Rabiot, Diego Moreira e Mario Gila. I tre si aggiungono agli altri giocatori già in infermeria, ovvero Saelemaekers, Pietro Terracciano, Gabbia e Chukwueze.