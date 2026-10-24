Milan a pezzi per la trasferta di Udine: Amorim perde anche Rabiot, Moreira e Gila per infortunio

Il Milan perde altri tre big per infortunio. Emergenza rossonera continua quella che ha colpito la squadra di Ruben Amorim, che per la sfida contro l'Udinese non avrà a disposizione Adrien Rabiot, Diego Moreira e Mario Gila. I tre si aggiungono agli altri giocatori già in infermeria, ovvero Saelemaekers, Pietro Terracciano, Gabbia e Chukwueze.
Rabiot ha sofferto un affaticamento al polpaccio destro, Moreira un affaticamento al flessore sinistro, mentre Gila un'infiammazione da sovraccarico alla caviglia sinistra. Tutti e tre non saranno convocati per il match in programma domenica sera alle 20.45 al Bluenergy Stadium di Udine.