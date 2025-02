Milan, Donadoni: "Può vincere con il Feyenoord, ma serve il giusto spirito"

Roberto Donadoni è sicuro che il Milan possa conquistare il pass per gli ottavi di finale di Champions League contro il Feyenoord. L'ex ct della Nazionale ha però messo in guardia i rossoneri in un'intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport: "La partita di domani è di una delicatezza assoluta, un crocevia per la stagione. Mi auguro che il Milan riesca a superare questo scoglio. Sono fiducisioso, a patto che ci sia un cambio di marcia, altrimenti tra qualche giorno ci troveremo a fare gli stessi ragionamenti di inizio stagione".