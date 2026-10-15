Messi uomo assist, l'Inter Miami va ai playoff di Mls

15 Ott 2026 - 10:00
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Lionel Messi ancora protagonista in Mls, stavolta con un assist, e la sua Inter Miami che grazie al 2-0 contro il New York City Fc stacca ufficialmente il biglietto per i playoff del campionato. La squadra della Florida va in vantaggio al 20' dopo un'azione corale che coinvolge vari giocatori e vede Suarez servire Verderame per l'1-0. Il raddoppio arriva nel recupero del primo tempo, con la stella argentina che si accentra, chiama a sé tre avversari e trova lo spazio per servire con l'esterno sinistro il suo scudiero Rodrigo De Paul, che dal limite insacca. Messi e compagni torneranno in campo nella notte tra sabato e domenica contro Atlanta. 

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