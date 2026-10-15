Messi si regala un super yacht da 10 milioni dopo l'addio all'Argentina

Dopo aver messo la parola fine alla sua gloriosa avventura con la maglia dell'Argentina, Lionel Messi ha deciso di festeggiare il traguardo con un acquisto da sogno. La trentanovenne stella dell'Inter Miami ha infatti commissionato al cantiere navale polacco Sunreef Yachts un catamarano di lusso su misura, il modello Ultima 88, dal valore stimato tra gli 8 e i 10 milioni di euro.
L'imbarcazione, lunga 28 metri e spinta da due motori da 1.000 cavalli ciascuno, è un concentrato di comfort tecnologico ed eleganza: dispone di sette ampie cabine, vasca idromassaggio sul ponte di prua, zona relax e garage dedicato alle moto d'acqua. "Io e la mia famiglia abbiamo sempre amato trascorrere del tempo in mare. Questi yacht si distinguono per stile e caratteristiche che rispondono perfettamente alle mie esigenze, non vedo l'ora di provarlo", ha commentato il fuoriclasse argentino.