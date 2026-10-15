Messi si regala un super yacht da 10 milioni dopo l'addio all'Argentina

L'imbarcazione, lunga 28 metri e spinta da due motori da 1.000 cavalli ciascuno, è un concentrato di comfort tecnologico ed eleganza: dispone di sette ampie cabine, vasca idromassaggio sul ponte di prua, zona relax e garage dedicato alle moto d'acqua. "Io e la mia famiglia abbiamo sempre amato trascorrere del tempo in mare. Questi yacht si distinguono per stile e caratteristiche che rispondono perfettamente alle mie esigenze, non vedo l'ora di provarlo", ha commentato il fuoriclasse argentino.