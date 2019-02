Messi domina la classifica dei calciatori più pagati: 8 milioni di euro al mese

08/02/2019

Ci sono cinque giocatori della Liga, due di Premier League e Ligue 1 e uno della Serie A. Non è l'inizio di una barzelletta, ma la classifica dei calciatori più pagati del Vecchio Continente, stilata da L'Equipe. Al comando, nemmeno troppo a sorpresa, c'è Lionel Messi, che guadagna la bellezza di 8,3 milioni di euro al mese. E sottolineamo al mese. Certo, bisogna togliere le tasse, ma è pur sempre un bel gruzzoletto. Anche perché il secondo in graduatoria è il suo grande rivale Cristiano Ronaldo, che si ferma, si fa per dire, a 4,6 milioni, sempre senza contare le tasse. Sul podio c'è un altro giocatore del campionato spagnolo, Antoine Griezmann, con 3,3 milioni. Il primo della Ligue 1 è Neymar con 3 milioni, mentre per trovare un giocatore della Premier bisogna scendere all'ottavo posto, dove c'è Alexis Sanchez con 2,3 milioni. Di italiani neanche l'ombra nella Top 10.