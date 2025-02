Chiede un autografo a Messi al termine della partita: squalificato per sei mesi l'arbitro Ortiz Nava

"La condotta dell’arbitro non è conforme al codice di condotta della Confederazione per gli ufficiali di gara e alle procedure esistenti per questo tipo di richieste. L’arbitro ha riconosciuto il suo errore, si è scusato per l’incidente e ha accettato le misure disciplinari applicate dalla Concacaf" ha spiegato in un comunicato la Confederazione Centroamericana, mettendo di fatto in guardia i suoi direttori di gara nel caso in futuro volessero compiere azioni simili.