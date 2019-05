Psg, Cavani verso l'Atletico Madrid: ma dipende da Diego Costa

28/05/2019

Non solo le big italiane, questa sarà un'estate di rivoluzione per molte altre grandi squadre europee. Tra queste c'è anche l' Atletico Madrid , che dopo aver detto addio a Godìn e Griezmann si guarda attorno per rinnovare il proprio reparto offensivo e ha messo nel mirino Edinson Cavani . Stando a quanto riporta Cadena Ser El Matador, che ha un contratto con il Psg fino al 2020, avrebbe già detto sì al trasferimento a Madrid perché convinto di aver dato tutto a Parigi e volenteroso di misurarsi in nuovo campionato dopo le esperienze in Serie A e Ligue 1.

Un colpo che il Cholo Simeone accoglierebbe a braccia aperte vista la stima che nutre per il bomber uruguaiano, ma quello di Cavani, scrivono in Spagna, è un arrivo subordinato alla partenza di Diego Costa, reduce da una stagione a dir poco deludente.

L'ex Chelsea non ha ancora ricevuto offerte ufficiali, ma con ogni probabilità in estate lascerà Madrid. Come probabilmente lascerà Parigi Cavani, 33 anni, che il Psg farebbe partire volentieri per non perderlo a parametro zero in futuro (nessun rinnovo in programma).

Cavani-Atletico Madrid è un matrimonio che s'ha da fare.