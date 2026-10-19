Matthäus 'richiama' Nick: "Woltemade dovrebbe tornare in Germania". E su Tresoldi...

"In realtà è una situazone simile a quella di Füllkrug. Lui è partito dalla Germania per l’Inghilterra, poi è andato in Italia e infine è tornato in Germania. Non so se qualcuno pagherà 60 o 70 milioni di euro per Woltemade. Né so se lo Stoccarda o una squadra tedesca possano ancora permetterselo, soprattutto dal punto di vista dello stipendio. Füllkrug ora ha accettato un taglio di stipendio a Brema, non c’era altra scelta, ma ora sorride di nuovo. Quindi si vede che i soldi non devono essere la cosa più importante, ma bisogna essere felici. Lui ci ha provato, aveva già una certa età quando ha detto: “Firmerò di nuovo il mio primo vero grande contratto e poi andrò a Milano, perché al West Ham non riuscivo più a farmi spazio. Ma non ho mai ricevuto da nessuna parte il sostegno, l’amore e l’affetto che ho trovato al Werder Brema. Ora guadagno meno, ma qui va tutto bene". E continua anche a segnare gol. Quindi, se fosse di nuovo possibile, se una squadra tedesca ne avesse bisogno, dovrebbero chiamare Woltemade. E lui, o meglio il suo management, dovrà poi abbassare le richieste salariali".