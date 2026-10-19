L'INTERVISTA

Matthäus 'richiama' Nick: "Woltemade dovrebbe tornare in Germania". E su Tresoldi...

L'ex fuoriclasse tedesco intervistato dai colleghi di ProSieben parla dell'attaccante della Juve e non solo

di Redazione Sportmediaset
19 Ott 2026 - 19:09
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
videovideo

Intervistato dai colleghi tedeschi di ProSieben, Lothar Matthäus, indimenticato e indimenticabile numero 10 dell'Inter dei Record di Giovanni Trapattoni, ha parlato dell'attaccante della Juve Woltemade e del giustiziere dell'Inter in Champions (nonché grande tifoso del Milan) Tresoldi, autore di una tripletta nella vittoria del Bruges a San Siro

MATTHÄUS SU WOLTEMADE: "DEVE FARE COME FULLKRUG E TORNARE IN GERMANIA"

"In realtà è una situazone simile a quella di Füllkrug. Lui è partito dalla Germania per l’Inghilterra, poi è andato in Italia e infine è tornato in Germania. Non so se qualcuno pagherà 60 o 70 milioni di euro per Woltemade. Né so se lo Stoccarda o una squadra tedesca possano ancora permetterselo, soprattutto dal punto di vista dello stipendio. Füllkrug ora ha accettato un taglio di stipendio a Brema, non c’era altra scelta, ma ora sorride di nuovo. Quindi si vede che i soldi non devono essere la cosa più importante, ma bisogna essere felici. Lui ci ha provato, aveva già una certa età quando ha detto: “Firmerò di nuovo il mio primo vero grande contratto e poi andrò a Milano, perché al West Ham non riuscivo più a farmi spazio. Ma non ho mai ricevuto da nessuna parte il sostegno, l’amore e l’affetto che ho trovato al Werder Brema. Ora guadagno meno, ma qui va tutto bene". E continua anche a segnare gol. Quindi, se fosse di nuovo possibile, se una squadra tedesca ne avesse bisogno, dovrebbero chiamare Woltemade. E lui, o meglio il suo management, dovrà poi abbassare le richieste salariali".

© Getty Images

© Getty Images

MATTHÄUS SU TRESOLDI: "SPERO CHE KLOPP..."
"Credo che questo dimostri il buon carattere di Tresoldi, il fatto che non abbia accettato un invito della Nazionale maggiore (quella tedesca), ma che voglia portare a termine l’impegno con l’Under 21 fino a giugno, dove è capitano. Segna con l’Under 21 e purtroppo ha segnato tre gol con il Bruges, perché era contro la mia ex squadra, l’Inter di Milano. Ma sono felice per lui, non per l’Inter. E per me è del tutto ragionevole aspettare probabilmente fino a giugno prima di decidere per quale nazione giocherà in futuro. Perché ha una responsabilità anche nei confronti della Nazionale Under 21 tedesca, dato che ne fa parte fin dall’inizio e da questo si vede che tipo di carattere ha. Lascia che siano i gol a parlare. Spero quindi che Jürgen Klopp, e ne sono certo, la veda esattamente come noi."

videovideo
matthaus
nick woltemade
nicolo tresoldi
italia
germania

Ultimi video

01:32
SRV RULLO SUPERMOVIOLA PARMA-TORINO 19/10 SRV

La Supermoviola di Parma-Torino

02:19
DICH CHIVU SULL'INTER SOLO COSE NEGATIVE 20/10 SRV

Chivu: "Sembra che solo l'Inter abbia l'obbligo di vincere: non va bene"

00:35
DICH CHIVU SU VINCERE CHAMPIONS 20/10 SRV

Chivu: “Vincere la Champions? Rispondiamo solo per educazione”

01:05
DICH BASTONI SU FINALI CHAMPIONS 20/10 SRV

Bastoni: “Le finali? Torniamo con i piedi per terra”

01:01
DICH BASTONI AFFETTO DI NUOVO 20/10 SRV

Bastoni: “Dico tutto: insulti, il buio che ho avuto e i tifosi avversari che…”

02:03
Inter, Radice: "Potrebbe giocare Provedel"

Inter, Radice: "Potrebbe giocare Provedel"

02:13
Sabatini: "Difficile uscire da questa situazione per la Juve, servono risultati"

Sabatini: "Difficile uscire da questa situazione per la Juve, servono risultati"

02:15
Chivu e la Champions

Chivu e la Champions

02:05
Roma, servono punti in Champions

Roma, servono punti in Champions

01:46
Totti si racconta

Totti si racconta

03:49
Oggi Napoli-Bodo

Oggi Napoli-Bodo

01:48
Juve, crisi infinita: sette anni fallimentari

Juve, crisi infinita: sette anni fallimentari

01:59
Juventus, ombre su futuro di Spalletti

Juventus, ombre su futuro di Spalletti

02:58
Parma-Torino 0-3: gli highlights

Parma-Torino 0-3: gli highlights

03:03
Monza-Cagliari 4-0: gli highlights

Monza-Cagliari 4-0: gli highlights

01:32
SRV RULLO SUPERMOVIOLA PARMA-TORINO 19/10 SRV

La Supermoviola di Parma-Torino

I più visti di Calcio

DICH DE ROSSI POST ROMA DICH

Genoa, De Rossi: "Roma forte come l'Inter, per 45' alla pari"

Matthaus: "Woltemade come Fullkrug, dovrebbe tornare in Germania" DICH

Matthäus: "Woltemade come Fullkrug, dovrebbe tornare in Germania"

Gila: "Stiamo crescendo, guardiamo al positivo"

Gila: "Stiamo crescendo, guardiamo al positivo"

Parma-Torino 0-3: gli highlights

Parma-Torino 0-3: gli highlights

Parla Allegri: "Sappiamo di essere forti"

Parla Allegri: "Sappiamo di essere forti"

DICH SPALLETTI SU KOLO E WOLTEMADE 17/10 DICH

Spalletti: "Kolo e Woltemade insieme? E' un po' il dilemma"

Calcio ora per ora
Vedi tutti
16:19
La Superlega fa ancora discutere: il Real Madrid chiede soldi a sei club, in ballo 80 milioni
15:45
Serie B: un turno a Lopes del Sudtirol, tre giornate al tecnico della Carrarese
15:42
Napoli, i convocati di Allegri per il Bodo Glimt
15:20
Thuram e la simulazione di Bologna: dopo le polemiche arriva la multa per l'attaccante
14:34
Real Madrid, Mourinho: "Vinicius? Per me è intoccabile solo lo stemma"