MARADONA, A BUENOS AIRES IL MAUSOLEO DEDICATO AL PIBE

Nel cuore di Buenos Aires, in mezzo alla sua gente. Dove, alla fine, è sempre stato. Diego Armando Maradona, da marzo, riposerà a 200 metri dalla Casa Rosada, sede del governo argentino, in un mausoleo a lui dedicato. Al suo interno è prevista una gigantografia pixellata del Pibe de oro, composta dai volti di centomila fan, che finanzieranno l'opera con una donazione minima di 100 euro. Sarà un edificio rettangolare, con le pareti di vetro e una scalinata che permetterà di osservare il Rio de la Plata e lo skyline di Puerto Madera. L'accesso sarà gratuito per solo gli argentini, mentre gli stranieri dovranno pagare.

Il corpo del fuoriclasse argentino, attualmente, è sepolto con i suoi genitori nel cimitero "Jardin de bella vista", come da lui richiesto in vita. Per marzo - in occasione dell'inaugurazione - è previsto il trasferimento della salma.