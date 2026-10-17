Manchester United, grande tensione nello spogliatoio: ci rimettono anche le wags

Wanda Nara: persi 7 chili in tre settimane con la dieta dei ricchi
© instagram | Wanda Nara
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Lo sfogo di Lisandro Martinez contro la dirigenza del Manchester United ha spaccato ulteriormente lo spogliatoio dei Red Devils. Il club inglese ha multato l'argentino che ha chiesto scusa: alcuni compagni hanno appoggiato lo sfogo del difensore, mentre altri ne hanno condannato le tempistiche.
La situazione è così complicata che anche le wags, ossia fidanzate e mogli dei calciatori sono state costrette ad annullare una cena organizzata da tempo come rivelato dal Sun. Questo per evitare che l'appuntamento attraesse l'attenzione dei media con la conseguente presenza di fotografi e possibili domande sulla situazione, più che complicata, presente nello spogliatoio.
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