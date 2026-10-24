Malagò: "Quinto Mondiale, sognare non costa nulla. Tifo Roma e non nascondo la mia fede"

Non solo i temi legati alla rielezione e alla possibile candidatura di Adriano Galliani per la presidenza della Figc, il commissario della Federcalcio spiega anche della sua squadra del cuore: "Non rinnego la storia della mia famiglia. Mio padre è stato consigliere d'amministrazione e poi tre volte vicepresidente della Roma, contribuendo a due scudetti con Dino Viola e Franco Sensi. Da bambino lo seguivo allo stadio: non vedo perché dovrei nascondere la mia fede. Lo trovo ipocrita. Ma quando assumo un incarico istituzionale, le appartenenze lasciano spazio all'imparzialità".