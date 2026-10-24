Malagò: "Quinto Mondiale, sognare non costa nulla. Tifo Roma e non nascondo la mia fede"

"Il nostro Paese esprime talenti in tante discipline. È un patrimonio da valorizzare. Dobbiamo completare il cerchio. Se conquistassimo la quinta Coppa del mondo, diventeremmo la Nazionale più titolata della storia. Sognare non costa nulla". Lo racconta Giovanni Malagò in un'intervista a Il Mattino.
Non solo i temi legati alla rielezione e alla possibile candidatura di Adriano Galliani per la presidenza della Figc, il commissario della Federcalcio spiega anche della sua squadra del cuore: "Non rinnego la storia della mia famiglia. Mio padre è stato consigliere d'amministrazione e poi tre volte vicepresidente della Roma, contribuendo a due scudetti con Dino Viola e Franco Sensi. Da bambino lo seguivo allo stadio: non vedo perché dovrei nascondere la mia fede. Lo trovo ipocrita. Ma quando assumo un incarico istituzionale, le appartenenze lasciano spazio all'imparzialità".