Malagò: "Mi adopererò per unire il mondo arbitrale, sto cercando più fondi"

"Il problema dei giovani arbitri c'è, come ha sottolineato anche il nuovo presidente Massini, a cui faccio i complimenti perché ha vinto una competizione al fotofinish. Una dimostrazione di democrazia, fermo restando che l'altro lato della medaglia mostra un mondo dell'Aia profondamente spaccato: mi dovrò adoperare il più possibile per renderlo unito. Il tema dei giovani è pesantissimo, già ci sono stati episodi particolarmente tristi di aggressioni fisiche che non sono un incentivo". Così, intervistato da Radio Anch'io Sport su Radio 1, il commissario Figc Giovanni Malagò interviene in merito al tema del sostegno economico agli arbitri, che se maggiore consentirebbe progettualità più a lungo termine. "C'è un problema di budget - ammette Malagò -. Io sono arrivato a fine giugno, il budget '26 era già impostato e non era straordinario. Sto arrampicandomi da tutte le parti per cercare fondi e coperture per quello che riteniamo essere una cosa molto importante". Il commissario Figc, poi, risponde in merito alle voci che vedono l'avvocato Giancarlo Viglione come probabile sostituto dell'attuale segretario generale della federazione, Marco Brunelli. "La mattina dopo giunta e consiglio Coni sono partito all'alba per Berlino, dove sono stato per due giorni e mezzo murato in un albergo con tutti i miei colleghi dell'Uefa a parlare di grandi temi, soprattutto degli Europei 2032. Non sono più tornato in ufficio, ma sicuramente qualcosa si dovrà fare perché la delibera è molto circostanziata su alcuni aspetti. Trovo però sbagliato adesso sostenere una tesi".