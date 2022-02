Lotta scudetto, equilibrio tra le big negli scontri diretti: cruciali le gare con le medio-piccole

Conclusa la 25.ma giornata di campionato, al netto delle gare ancora da recuperare, la classifica di Serie A dice Milan 55, Inter 54, Napoli 53, Juve 46 e Atalanta 44. Graduatoria che lascia ancora aperti tutti i discorsi sia per il titolo sia per la zona valida per un posto in Europa. Soprattutto perché tra le cinque big del campionato si registra un sostanziale equilibrio negli scontri diretti e non si possono escludere colpi di scena nell'ultima parte della stagione. Al momento, infatti, nessuno ha fatto bottino pieno con una rivale per il titolo e l'impressione è che nella lotta scudetto un ruolo decisivo potrebbero giocarlo le partite e il rendimento con le medio-piccole.

Getty Images