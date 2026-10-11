Lecce, Di Francesco: "Dispiace perdere una partita così, sul rigore di Esteban..."

"Nella ripresa siamo saliti fisicamente e mentalmente, nel primo tempo potevamo fare meglio ma abbiamo preso un gol da Orsolini, che ogni volta che lo incontro fa gol straordinari. Perdere una partita così dispiace, ritengo positiva la prestazione". Così il tecnico del Lecce Di Francesco dopo la sconfitta casalinga contro il Bologna. Sul rigore di Esteban: "Non capisco la scelta di darlo e poi toglierlo un attimo dopo. Per me forse è un errore tecnico, poi ce lo diranno loro. Io ai miei ragazzi faccio fatica di far capire quando è fallo e quando no, dico sempre di non andare giù".