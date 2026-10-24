Lecce, Di Francesco: "Con la Juve si può vincere, giochiamo per sognare"

Un confronto sulla carta impari, ma si sa il calcio è bello perché è in grado di regalare emozioni e anche sorprese. Il Lecce, forte della convincente vittoria di Udine, e con il Via del Mare pronto a registrare l'ennesimo sold out, sogna l'impresa contro la Juventus. Il tecnico dei giallorossi, Eusebio Di Francesco presenta così la gara: "La bellezza del calcio è che tutto è possibile - afferma il tecnico nella conferenza di vigilia gara -. Sarà una partita diversa da Udine, la Juventus dispone di campioni e dovremmo avere la massima attenzione in tutte e due le fasi. Sognare è bello, pensare che si può fare, e giochiamo per dare quelle soddisfazioni. Domani ci sarà lo stadio pieno, dobbiamo essere noi a trascinare con la nostra prestazione". L'infermeria piena (Ilic, Coulibaly, Pierotti) porta a fare riflessioni sull'undici da schierare: "I titolari lasciano il tempo che trovano; questa squadra cambia e cambierà durante l'anno - prosegue l'allenatore -. Dopo la vittoria di Udine ho parlato di umiltà, nel lavoro e coi compagni, e appena vedo un calo per me sei out. Anche nei momenti belli è necessario restare compatti, ma ho visto atteggiamenti positivi negli allenamenti e questo deve rappresentare una base". Possibile anche un cambio di modulo rispetto al tradizionale 4-3-3? Il tecnico non scopre le carte: "Potremmo usare vesti differenti, ho alternato più squadre con più sistemi. Devo capire le situazioni di emergenza, pensando anche alle soluzioni nell'immediatezza: abbiamo provato qualcosa che potrà accadere all'inizio". Di fronte un avversario che verrà nel Salento in cerca di riscatto: "La Juventus è un po' camaleontica - ammette Di Francesco -. Non si sa se gioca con il 3-5-2, o con i due attaccanti. Si muovono con tanti uomini, ma cercheremo di farli arrivare meno in area, anche se sappiamo che è un qualcosa che accadrà. Spalletti è un allenatore di grandissimo livello e sta valutando lo stato di forma dei suoi".