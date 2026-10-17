Lecce, Di Francesco: "A Udine per ritrovare compattezza e fare punti"

17 Ott 2026 - 13:37
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Mettersi alle spalle la sconfitta interna contro il Bologna e riprendere la marcia in campionato. Il Lecce di Eusebio di Francesco vola a Udine con l'obiettivo di tornare a casa con un risultato positivo, in quanto si preannuncia una sfida ostica e impegnativa contro una formazione che attraversa un momento difficile. "Negli ultimi periodi abbiamo sempre affrontato squadre che devono vincere, ma anche noi abbiamo necessità di ottenere risultati - dichiara il tecnico nella conferenza della vigilia. Loro dispongono di giocatori di qualità e fisicità, come Davis che se sta bene riesce a fare la differenza. Sono abituati a disputare questi campionati, ma noi dobbiamo fare punti". Sul fronte formazione, possibili scelte diverse rispetto al passato: "Ci saranno delle novità rispetto alla gara contro il Bologna - ammette Di Francesco - . Dobbiamo tornare a parlare di squadra, comprendendo l'andamento della gara. I nuovi stanno lavorando bene, ho avuto buone risposte da loro. Ma è necessario ritrovare quella compattezza che ci ha contraddistinto sinora". E sull'attacco: "Ho un'idea di massima: ho la fortuna di averli tutti disponibili e sceglierò il tridente migliore". A centrocampo non ci sarà Ilic alle prese con una lesione al retto femorale: "Mancherà per un po' di tempo e speriamo di recuperarlo quanto prima - sottolinea Di Francesco - . Credo che la soluzione Ngom in quel ruolo sia la migliore, con caratteristiche diverse ma che possono completarci".

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