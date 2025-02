Milan, Leao: "Non siamo stati al livello di questa partita"

“Non abbiamo messo la stessa grinta e aggressività che hanno messo loro. Non siamo stati al livello di questa partita, anche io ho avuto un’opportunità nel primo tempo che non sono riuscito a sfruttare. Ora dobbiamo andare a casa, riposare e vedere cosa non abbiamo fatto bene oggi. Abbiamo la seconda partita a San Siro con i nostri tifosi. Loro sono stati aiutati dai loro tifosi. Non abbiamo fatto una buona partita, dobbiamo riposare e prepararci sugli sbagli di oggi”. Così dopo il ko del Milan a Rotterdam Leao, che ha lottato tutta la gara con il dolore alla caviglia: "Non troviamo scuse. Dovevamo mettere la loro stessa aggressività e vincere tutti i duelli. Ora la partita è finita, dobbiamo riposare e pensare alla prossima”.