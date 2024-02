Le pagelle di Piantanida: "Django" Zirkzee, Thiaw e Jovic 4 in due

LE PAGELLE DELLA GIORNATA

Thiaw e Jovic sulla locandina del film "Anatomia di una caduta", Buchanan conferma il curriculum

Franco Piantanida ha emesso le sue sentenze anche in questo weekend di serie A. Per Pressing, il professore di SportMediaset ha dato i voti ai protagonisti della 25esima giornata.

ZIRKZEE 8,5

“Signori, avevate la mia curiosità, adesso avete la mia attenzione”. La frase di Leonardo Di Caprio in Django, film da cui si è ispirato per la sua esultanza, è il sottotitolo della stagione di Joshua. Il problema è che adesso ha pure il nostro cuore, i nostri occhi, la nostra anima e tutte le nostre facoltà affettive che ci rimanevano da dedicare a questo giochino.

BUCHANAN 6,5

42 giorni dopo l’assunzione come nuovo esterno dell’Inter fa l’esordio e dopo 42 giorni di chiacchiere sulle sue capacità e competenze nel dribbling, nei primi 14 minuti in ufficio mette in pratica la prima regola di un buon dipendente: mai mentire sul curriculum.

FOLORUNSHO 9

Un gol degno di un’esclamazione triviale alla Zazzaroni, un assist per il 2-1 di Noslin e una consonante, la “W”, da aggiungere alla sillabazione suo cognome che vedete in sovraimpressione, ci siete? La “W” alla fine del cognome, sta per Fo-lo-run-show.

THIAW & JOVIC 2

Perfetti, perfetti, per la locandina del film “Anatomia di una caduta” sono perfetti.

BELLANOVA 8

Il suo compagno di squadra Ricci dice che è un po’ “psicopatico”, perché in campo parla troppo, ma smentiamo subito senza voler sdottorare: qui non c’è nessun deficit di empatia con la squadra, anzi mette da parte l’ego e pensa al bene degli spazi comuni: pianta un chiodo nel muro del Lecce e c’appenderà la maglia del primo gol col Toro.

GAETANO 7,5

Secondo gol con la maglia del Cagliari in 2 partite, 3 totali in stagione in A: a Napoli nessuno avrà il coraggio di chiamarlo rimpianto né di dire che nessun centrocampista campione d’Italia ha segnato così tanto in campionato, almeno quello lo diciamo noi...

CARNESECCHI 10

È voto senza commento della settimana.

TRAORÈ 5

Ormai la maionese Napoli è impazzita. Un modo per salvarla ci sarà, un ingrediente per recuperarla ci sarà, no? Ma non può essere l’ivoriano, sbattuto nella ciotola del centrocampo per la prima volta al posto di chi per anni, Zielinski, ha tenuto in mano la frusta.

CANCELLIERI 7

Abbiamo capito: se Nicola fondasse un partito in un mese sarebbe al 10/15% nei sondaggi e Matteo candidato a Ministro per Infrastrutture offensive dell’Empoli.

SVILAR 8,5

Siamo costretti a ri-citare anche Riccardo Trevisani, che a onor del vero non percepisce nessun diritto d’autore, solo per dire che la Roma adesso ha un portiere che para anche quello che non para l’altro.

BONDO 9

Stravedo per lui, ha detto Palladino, sì ma a luglio. Stravedo per lui, contratto rinnovato fino al 2027 da Galliani, sì ma due giorni fa: perché un conto è salire sul carro, un conto è guidarlo.