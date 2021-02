Serie A, Bologna-Lazio 2-0: Mihajlovic apre la crisi biancoceleste

BOLOGNA-LAZIO 2-0

Mbaye e Sansone stendono Simone Inzaghi

La Lazio cade ancora e ora la crisi è conclamata. Dopo la bruttissima serata di Champions contro il Bayern, la squadra di Simone Inzaghi ha perso anche a Bologna: 2-0 il risultato finale al Dall'Ara. Un'altra partita da dimenticare con l'errore dal dischetto di Immobile al 17' e il gol immediato dei rossoblù di Mbaye un minuto più tardi. Biancocelesti spenti e nella ripresa il gol di Sansone a chiudere i conti al 64'. Bologna-Lazio 2-0: le foto del match

































LE PAGELLE

Immobile 4,5 - Altra partita da dimenticare. Il digiuno inizia a farsi importante: sono quattro partite che non segna e per i biancocelesti sono arrivate tre sconfitte. Il rigore sbagliato pesa come un macigno.

Skorupski 7,5 - Tiene in vita i rossoblù con una grande prodezza: è capace di parare i rigori solo ai big, dopo Ibra arriva un altro scalpo importante. Parata pazzesca anche nel finale a evitare l'autogol di Soriano.

Barrow 6,5 - Non segna, ma menzione speciale per il suo grande lavoro di sacrificio. In più l'assist per il secondo gol.

Reina 5 - Il suo collega fa i miracoli, lui è impreciso soprattutto sulla parata sul tiro di Orsolini consegnando un tap-in facile facile a Mbaye.

IL TABELLINO

BOLOGNA-LAZIO 2-0

Bologna (4-2-3-1): Skorupski 7,5 ; De Silvestri 6,5, Danilo 6,5, Soumaoro 6, Mbaye 7; Dominguez 6 (30' st Poli sv), Svanberg 6,5 (30' st Schouten sv); Orsolini 6,5 (30' st Olsen sv), Soriano 6,5, Sansone 7 (33' st Vignato), Barrow 6,5 (38' st Palacio). A disp.: Ravaglia, Da Costa, Antov, Khailoti, Juwara. All.: Mihajlovic 7

Lazio (3-5-2): Reina 5; Patric 5,5 (20' st Pereira 5,5), Hoedt 5,5, Acerbi 6; Lazzari 5 (1' st Lulic 5,5), Milinkovic 5,5, Leiva 5 (20' st Cataldi 5,5), Luis Alberto 5 (31' st Caicedo sv), Marusic 5,5; Correa 5,5, Immobile 4,5 (20' st Muriqi 5). A disp.: Alia, Stakoscha, Musacchio, Akpa Akpro, Faeres,, Parolo. All.: S. Inzaghi 5

Arbitro: Giacomelli

Marcatori: 18' Mbaye, 19' st Sansone

Ammoniti: Danilo (B), Patric, Hoedt (L)

Espulsi: nessuno

Note: Skorupski para rigore a Immobile (17')