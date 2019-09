La Lazio ha reso noti i nomi dei 24 giocatori a disposizione di Inzaghi per le partite dei gironi di UEFA Europa League. Gli unici esclusi sono Durmisi, Lukaku e André Anderson. Una sorpresa, quest'ultima, dettata da impedimenti di regolamento, che è diverso rispetto alla lista dei 25 giocatori che occorre presentare per la Serie A. Di seguito la lista dei giocatori della Lazio convocati per le partite dei gironi di UEFA Europa League: Portieri: Guerrieri, Proto e Strakosha. Difensori: Acerbi, Armini, Bastos, Lazzari, Lulic, Patric, Radu, Ramos e Vavro. Centrocampisti: Berisha, Cataldi, Correa, Jony, Leiva, Luis Alberto, Marusic, Milinkovic e Parolo. Attaccanti: Adekanye, Caicedo e Immobile.