Lazio, Inzaghi punta alla Supercoppa: "Siamo in un ottimo momento. Non è la partita più importante"

DA RIAD

"Concentrazione, compattezza e unione di spirito": sono questi i tre ingredienti che Simone Inzaghi chiede alla Lazio contro la Juventus per portare la Supercoppa a Roma. Dopo aver battuto i bianconeri in campionato con un netto 3-1, i biancocelesti sognano il primo trofeo della stagione, ma nella conferenza della vigilia Inzaghi avverte i suoi: "Servirà la partita perfetta. il tridente della Juve? Abbiamo preparato qualsiasi evenienza". "Stiamo vivendo un bel periodo di forma - ha aggiunto il tecnico - È la quarta finale che giochiamo in 3 anni e mezzo,ma non è la partita più importante della mia carriera". Ecco le parole di Inzaghi in conferenza: Inzaghi: "Facciamo la partita perfetta"

Al fianco dell'allenatore della Lazio in conferenza c'è il capitano biancoceleste Senad Lulic per presentare la sfida.

Se doveste vincere la coppa sarebbe un segnale importante per la Juve e per le altre anche in chiave scudetto?

"La partita di domani è diversa, in 90' ci si gioca un trofeo, quindi non bisognerà commettere errori. Si affrontano due squadre che in ogni momento possono fare male".

La finale arriva nel momento migliore?

"Siamo in un ottimo momento, veniamo da otto vittorie in fila, abbiamo trovato certezze, ci conosciamo, in tre anni e mezzo di lavoro è la quarta finale. Adesso siamo in un ottimo momento, ma domani vedremo: è una partita a sé, molto diversa dal campionato".

Se la Juve gioca col tridente?

"Penso che indipendentemente da come giocano, loro hanno grandissime qualità. Noi abbiamo preparato qualsiasi evenienza, ho detto ai ragazzi che dovremo essere concentrati la massimo. In campionato abbiamo preso gol a difesa schierata e in superiorità, la Juve è sempre pericolosa".

Cosa si deve fare per evitare di subire il palleggio dei bianconeri? Quanto vi preoccupa la crescita di CR7?

"Ronaldo lo conosciamo tutti: è un campione che può risolvere la gara in ogni momento, sarà un osservato speciale. All'Olimpico abbiamo fatto un'ottima gara, abbiamo anche sofferto, ma poi abbiamo tenuto la palla noi e questo sarà importante anche domani".

Le finali si devono vincere, quali sono le tre cose che vuole vedere domani?

"Ogni finale è speciale. I ragazzi la stanno preparando molto bene, con concentrazione, compattezza e prontezza di spirito. Queste sono le cose che chiederò domani".

Hai già battuto la Juve tre volte, c'è una costante in queste vittorie?

"Io penso che siano state tre partite diverse. Abbiamo fatto tre ottime gare, quella in Supercoppa col gol di Murgia è quella che ricordo più volentieri, ma arrivava a inizio stagione. Questa sarà una partita diversa, dovremo essere molto attenti. Sappiamo che sulla carta loro sono più forti, ma abbiamo dimostrato che sul campo possiamo competere".

Questa è la partita più importante della tua carriera?

"Tutte le finali sono importanti. Ho la fortuna di avere un grande gruppo che in questi tre anni e mezzo mi ha sempre seguito fin dal primo giorno e fino adesso di finali ne abbiamo fatte quattro. Non so se questa è la più importante, me ne vengono in mente altre. Questa è una partita importantissima che arriva in un momento in cui stiamo bene, veniamo da una lunga striscia e vogliamo continuarla sapendo che affrontiamo una squadra fortissima".

Hai paura che la partita dell'Olimpico abbia fatto meglio a loro che a voi?

"Non lo so, quello che so è che loro hanno avuto un ottimo approccio a Roma, in 23 partite hanno perso solo con noi, giocano un ottimo calcio e in Champions sono andati benissimo. Forse dopo lo stop di Roma le critiche che hanno ricevuto li hanno caricati di più per questa partita, anzi ne sono sicuro". "In questo momento il nostro terzo posto è ampiamente meritato. I ragazzi hanno fatto qualcosa di importante, hanno creduto nel lavoro che proponiamo ogni giorno. All'inizio non venivano i risultati, ma le prestazioni ci sono sempre state"

Ci credete? Vi sentite sicuri?

"La sicurezza purtroppo non c'è, però abbiamo la certezza di essere un grande gruppo e speriamo di fare la partita perfetta per portare a Roma il trofeo".

La Lazio è conosciuta anche in Arabia per essere una fabbrica di giocatori. Come li tratterrete nonostante le tante offerte?

"Sappiamo di avere un'ottima squadra, la società è stata brava a tenerli nonostante le richieste. Il club sa che io ogni anno voglio tenere i pezzi migliori e cercare di migliorare la rosa col mercato".

Lulic: "È sempre bello giocare una finale, poi farlo qui e contro la Juve è ancora più bello. Abbiamo già dimostrato di potercela giocare con tutti, scenderemo in campo col massimo impegno per vincere il trofeo". "Crediamo in noi stessi fino all'ultimo istante di gara, i risultati aiutano a far crescere la convinzione. In una finale può accadere di tutto, vincere la Supercoppa ci consentirebbe di chiudere al meglio un anno perfetto. Non so cosa accadrà tra un paio d'anni, quello che conta è il momento e la partita di domani", ha aggiunto. "Pjanic è uno dei calciatori forti nella squadra bianconera come tutti gli altri, la rosa della Juventus è composta da grandi campioni", ha concluso.

Le probabili formazioni