Lazio, porte girevoli: ballottaggio Provedel-Mandas

Dopo due anni da protagonista, la maglia da titolare di Ivan Provedel inizia a vacillare. Il portiere ex Spezia non è stato impeccabile nel corso di questa stagione e ora il suo posto è stato messo in discussione: alle sue spalle scalpita il greco Mandas. Baroni nel corso degli ultimi allenamenti sta mischiando le carte, continuando ad alternare i due portieri: un messaggio all'estremo difensore italiano o la concreta possibilità di un avvicendamento tra i pali della Lazio?