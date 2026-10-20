Lazio, il ds Fabiani: "L'Olimpico vuoto? Una sconfitta. Tifosi, prendiamoci una tregua"

Sabato la capolista se la vedrà con il Parma. "Vedrete che non sarà facile. Gattuso vive le sconfitte come la vittoria, con massimo equilibrio e serenità. Da una sconfitta bisogna trarne spunti positivi, così come da una vittoria bisogna trovare spunti positivi. Sta dimostrando di essere un allenatore di grandissime capacità, soprattutto morali", ha aggiunto. "Con Gattuso c'è sempre stata nell'aria l'idea di approdare alla Lazio. L'idea è nata all'indomani della separazione con Sarri, che saluto. Siamo andati su Rino ed è bastata una stretta di mano. A lui piacciono le sfide, fa parte del suo carattere. C'è stata subito un'intesa con la società e ci siamo messi al lavoro. Lui bleffa un po' ma questa squadra sta divertendo, ha delle idee chiare. I ragazzi stanno incarnando il suo spirito battagliero, perché Rino è tra i più amati in Italia per le sue gesta in Nazionale e per le vittorie. È un gladiatore, da battaglia. E chissà, credo che la squadra voglia emularlo da questo punto di vista. Domenica la squadra ha finito con 31-32 km/h come media, questo significa che i ragazzi fanno due-tre metri in più rispetto al passato. Stanno prendendo molto da lui. Lui incarna l'umiltà e il senso del sacrificio per quello che ha fatto nel mondo del calcio, è un uomo impostato e d'altri tempi. E trasmette tutto ai giocatori", ha aggiunto.