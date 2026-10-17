Lazio, Gattuso conferma il ritorno di Pellegrini in lista Serie A: "La società ha deciso così"

La Lazio ritrova Luca Pellegrini. Il difensore, escluso inizialmente dalla lista per la Serie A, è stato reinserito nell'elenco dei calciatori disponibili per il campionato e volerà con la squadra a Torino per sfidare la Juventus, sua ex squadra, nel match che vedrà opposti domenica sera i biancocelesti alla squadra di Luciano Spalletti. "Pellegrini è tornato in lista, oggi partirà con noi - le parole del tecnico Gennaro Gattuso in conferenza stampa, che ufficializzano il ritorno del difensore, che era stato escluso dopo il mercato - . La società ha deciso così ed è a tutti gli effetti a disposizione. Sicuramente cercheremo di mettere la squadra migliore in campo"