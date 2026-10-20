La Superlega fa ancora discutere: il Real Madrid chiede soldi a sei club, in ballo 80 milioni

Perez torna in azione: secondo The Athletic i Blancos potrebbero fare causa pur di ottenere quanto richiesto

20 Ott 2026 - 16:19
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Il tema relativo alla Superlega torna caldo. Il Real Madrid ha intenzione di chiedere ai sei club inglesi che hanno aderito in prima battuta al progetto (esattamente Manchester United, Manchester City, Chelsea, Tottenham e Arsenal) di contribuire alle spese per il suo lancio. Spese che sono state coperte appunto dal club iberico oltre dal Barcellona e dalla Juventus, formalmente ritiratasi nel 2023. Il costo totale potrebbe arrivare a toccare quota 80 milioni di euro. Florentino Perez ritiene che i club prima citati siano tenuti a coprire i costi di realizzazione del progetto, nonostante il loro improvviso ritiro. 

Resta da vedere se il Real Madrid abbia le basi contrattuali necessarie per esigere una somma del genere: secondo The Athletic i Blancos sono pronti a intraprendere una battaglia legale pur di ottenere la cifra richiesta. Ricordiamo i sei club inglesi, uniti a Milan, Inter e Atletico Madrid, lasciarono il progetto pochi giorni dopo il lancio del 19 aprile 2021. L'11 febbraio 2026 invece, l'ultimo club rimasto, il Real Madrid, annunciò definitivamente la fine dell'iniziativa.

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