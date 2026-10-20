La Superlega fa ancora discutere: il Real Madrid chiede soldi a sei club, in ballo 80 milioni

Il tema relativo alla Superlega torna caldo. Il Real Madrid ha intenzione di chiedere ai sei club inglesi che hanno aderito in prima battuta al progetto (esattamente Manchester United, Manchester City, Chelsea, Tottenham e Arsenal) di contribuire alle spese per il suo lancio. Spese che sono state coperte appunto dal club iberico oltre dal Barcellona e dalla Juventus, formalmente ritiratasi nel 2023. Il costo totale potrebbe arrivare a toccare quota 80 milioni di euro. Florentino Perez ritiene che i club prima citati siano tenuti a coprire i costi di realizzazione del progetto, nonostante il loro improvviso ritiro.