Calcio

La sindaca Salis al presidente Sucu: "Auguri per il 132° compleanno del Genoa"

07 Set 2025 - 22:47

La sindaca di Genova Silvia Salis ha inviato una lettera al presidente del Genoa cfc Dan Sucu per fare gli auguri alla società e ai suoi tifosi per i 132 anni dalla fondazione, che si celebrano oggi. Nella lettera, la sindaca sottolinea che questo traguardo "non solo celebra la storia del Club più antico d'Italia", ma "rappresenta anche un simbolo di passione, orgoglio e tradizione che unisce generazioni di tifosi". Ed è proprio la passione dei tifosi che Salis aggiunge essere "fortemente radicata nell'anima di Genova" e "parte fondamentale dell'identità della nostra città". La sindaca, nell'augurare buoni festeggiamenti al popolo rossoblu, scrive ancora al presidente Sucu che "questi 132 anni sono il riflesso di una storia non solo sportiva, ma di valori e di un senso di comunità che sanno rinnovarsi nel tempo".

