L'Al-Hilal sospende il contratto di Neymar: sarà sostituito in attesa del rientro

LA DECISIONE

Il provvedimento entrerebbe in vigore in inverno: al posto del fuoriclasse brasiliano arriverà un terzino sinistro

Piove sul bagnato in casa Neymar. Dopo il grave infortunio con la maglia del Brasile e il tentato rapimento ai danni della compagna e della figlia, il giocatore carioca deve far i conti con la sospensione del contratto da parte dell'Al-Hilal. Il club saudita avrebbe deciso di sospendere temporaneamente il contratto dell'ex calciatore del Barcellona in vista del suo rientro e liberare così uno slot per gli stranieri che consentirebbe alla squadra di rafforzarsi a gennaio.

Vedi anche Calcio Terrore per Neymar: i malviventi assaltano la casa e provano a rapire compagna e figlia Se il provvedimento sarà effettivo a partire dal prossimo inverno, nel frattempo Neymar si vede messo fuori squadra dalla formazione guidata da Jorge Jesus che avrebbe preso la decisione in accordo con la società come comunicato dal media saudita Arriyadiyah.

Considerata la rottura del legamento crociato anteriore e di entrambe i menischi del ginocchio sinistro, l'attaccante dovrebbe saltare tutta la stagione pensando già al 2024 lasciando l'Al-Hilal con un giocatore in meno e costringendolo a intervenire sul mercato. Nel mirino della formazione della Saudi Pro League ci sarebbe un terzino sinistro che prenderebbe il suo posto in prima squadra, almeno sino al suo ritorno in campo.