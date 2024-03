Kings World Cup, Hazard e Rio Ferdinand raggiungono Ibra

il mondiale

Altre due stelle ad arricchire il progetto ideato da Piqué, la manifestazione si terrà in Messico dal 26 maggio all'8 giugno

Due nuove stelle per la Kings World Cup: Eden Hazard e Rio Ferdinand. La manifestazione si terrà in Messico dal 26 maggio all'8 giugno. Eden Hazard giocherà nel Deptostra FC, squadra della presidente Celine Dept, content creator con la fan base più grande al mondo. Rio Ferdinand sarà invece invece co-presidente di Five FC insieme a Jeremy Lynch, uno dei principali creator del Regno Unito.

Il progetto globale della Kings League guidato da Gerard Piqué si arricchisce così di nuove importanti partecipazioni: dopo i due ospiti brasiliani, Furia FC e G3X, la squadra francese e Youniors FC dalla Germania, è ora il turno di Deptostra FC dal Belgio e Five FC dal Regno Unito. Metà dei 12 invitati sono già stati annunciati e, insieme alle 10 squadre dei Kings in Spagna e alle altre 10 della Kings League Americana, formeranno le 32 squadre qualificate che parteciperanno alla Kings World Cup. Il torneo vedrà la partecipazione di alcuni dei più grandi nomi del calcio mondiale, dal presidente Zlatan Ibrahimovic al campione del mondo Mario Götze e alla stella del Brasile Neymar Jr, oltre ai migliori content creator di tutto il mondo, come Amine, Gaules, Ibai e molti altri. Ogni settimana, la Kings League svela nuove squadre e presidenti che si uniscono al progetto.

La Kings World Cup 2024 è parte del mondo della Kings League, che ora porta la competizione al livello successivo con la sua prima edizione globale. Dal 26 maggio al 9 giugno, 32 squadre giocheranno per un montepremi da 1 milione di dollari. In Messico, parteciperanno 10 squadre dei Kings di Spagna, 10 delle Americhe e 12 ospiti provenienti da diversi Paesi. La Kings World Cup può essere seguita online sui canali ufficiali della Kings League e attraverso i canali degli streamer che si affrontano ogni giorno.

Vedi anche Milan Mercato e allenatore, al Milan decide Ibrahimovic: il prescelto è Conte