Un punticino non guarisce la Juve, per Spalletti c'è ancora molto lavoro da fare

Si è detto mille volte in questo periodo che Woltemade e Kolo Muani devono giocare insieme. Stavolta Spalletti ha adottato questa soluzione. Risultato: il tedesco ha segnato un gol su rigore, ha fornito l'assist a Celik per sbloccare il risultato. Ottimo inizio ed eccellente secondo tempo. Kolo Muani, invece, non pervenuto. Molte scelte sbagliate nelle giocate che ha avuto a disposizione. Se qualcuno pensava che Woltemade fosse l'uomo sbagliato al posto sbagliato, probabilmente aveva dato un giudizio frettoloso. È un giocatore con qualità importanti, basta saperle sfruttare.