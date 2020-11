MLS, Higuain: "Ronaldo Fenomeno il più forte di sempre"

L'INTERVISTA

Gonzalo Higuain non ha dubbi su chi debba essere considerato il più grande attaccante di tutti i tempi: "Nella storia abbiamo avuto grandi attaccanti come Suárez, Lewandowski, Cavani, Benzema, David Villa e Ibrahimovic - ha detto il centravanti dell'Inter Miami in un'intervista a Espn - Il migliore di tutti però è Ronaldo il Fenomeno. Ho sempre voluto essere lui, ho cercato in tutti i modi di copiarlo". Getty Images

Anche per quanto riguarda i goleador di quest'ultimo periodo Higuain ha le idee chiare: "Per me i migliori sono Lewandowski, Haaland e Benzema. Karim è da 12 anni nell’élite del calcio. Lewandowski ha segnato e vinto ovunque abbia giocato. Haaland, invece, è una grande promessa con un futuro luminoso davanti a sé. Mi ha sorpreso, è un grande attaccante".

L'ex Juve ha dunque snobbato CR7, che fino all'anno scorso era suo compagno in bianconero, anche se, viene da pensare, potrebbe averlo fatto perché non lo considera un centravanti puro come lui e come gli altri grandi bomber citati.

Gonzalo ha invece avuto parole d'elogio per Lionel Messi: "Leo è magico, gli viene tutto naturale. È nato così, credo che abbia il talento proprio nel suo DNA. Le cose per cui tutti devono impegnarsi, Leo le fa senza sforzo. Questo è quello che lo rende unico".