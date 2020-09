Juventus, Pirlo vince all'esordio: "Non copio nessuno, ci vuole tempo per il mio gioco"

QUI JUVE

Buona la prima per Andrea Pirlo sulla panchina della Juventus e in generale da allenatore. Tre gol alla Sampdoria e primi tre punti: "Abbiamo fatto un ottimo primo tempo e potevamo segnare qualche gol in più - ha commentato a fine partita -. Nella ripresa abbiamo faticato un po', ma siamo stati lucidi nei momenti decisivi. Sapevamo che non sarebbe stata una partita facile con la Sampdoria".

Dal primo minuto McKennie e Frabotta: "Ho scelto il ragazzo dell'under 23 che si allena con noi. Sa giocare e si sta allenando bene, non è stato un rischio perché sa cosa deve fare. McKennie ha fatto una buona partita, ma può fare meglio. Sta meglio di altri giocatori - ha continuato Pirlo -, è stato un buon esordio".

Contro i blucerchiati si sono viste le prime idee di calcio di Pirlo come allenatore, ma la strada è solo all'inizio: "Ci vorrà del tempo per mettere insieme il modo di giocare che voglio io. Non voglio copiare nessuno, prenderò spunto dalle squadre che mi hanno impressionato. Non abbiamo tanto tempo, ma già nell'amichevole e contro la Samp si è visto qualcosa di buono. Ci mancano dei giocatori".

Particolare attenzione al centrocampo dove Pirlo è stato un maestro: "Abbiamo quattro centrocampisti centrale che secondo me giocano meglio a due perché non sono playmaker né mezzali. Stiamo provando a giocare in questo modo, difendendoci a quattro e attaccando con un 3+2. Per ora facciamo così, poi quando avremo tutti a disposizione potremo anche cambiare".

Cristiano Ronaldo è un patrimonio da gestire anche in chiave Champions a quasi 36 anni: "Stiamo pensando a come gestirlo, ne abbiamo parlato. In futuro quando avremo partite meno importanti o con risultati già acquisiti lo faremo riposare per averlo al meglio nelle partite che contano di più. Conosce benissimo il suo fisico, sa quando deve fermarsi".

In attacco serve ancora qualcosa e un rinforzo potrebbe essere Dzeko, ma Pirlo aspetta anche il rientro di Dybala: "Giocatori di qualità sono sempre ben accetti. Troveremo la soluzione per far giocare i calciatori con qualità tutti insieme".