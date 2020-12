Juventus, Pirlo: "Parma squadra in crescita, fisicamente stiamo bene"

VERSO PARMA-JUVENTUS

Andrea Pirlo si prepara ad affrontare il Parma al Tardini, consapevole che contro gli emiliani non sarà certo una passeggiata: "Da quando hanno cambiato modulo stanno ottenendo risultati positivi, come a Genova e a Milano contro il Milan - ha detto a Juventus TV - È una squadra che si sta riprendendo, ha un allenatore nuovo quindi bisogna stare attenti, anche perché si gioca dopo tre giorni e ci sarà necessità di recuperare un po' di forze. Fisicamente comunque stiamo bene e l'abbiamo dimostrato con l'Atalanta. Questo aspetto non mi preoccupa, ma quando giochi ogni tre giorni è importante recuperare alla svelta".

















Pirlo, comunque, conosce Liverani e sa cosa aspettarsi: "Sarà la classica partita dove cercheranno di difendersi e ripartire. Hanno giocatori molto veloci nelle transizioni, come Gervinho e Karamoh. Bisogna stare molto attenti a fare le preventive quando si è in possesso palla per poi sviluppare bene il gioco. Fabio lo conosco bene, era un grandissimo tecnicamente e mentalmente, perché pensava prima di ricevere la palla. Da allenatore sta mettendo in campo più o meno le stesse idee. Ha fatto bene a Lecce e lo sta dimostrando anche adesso in una società nuova. Ha bisogno di tempo anche lui".

Il pareggio coi bergamaschi ha lasciato qualche strascico: "C'è ancora un po' di rabbia, perché abbiamo fatto una buona partita contro una grande squadra e c’è il rammarico per non aver concretizzato le molte occasioni create e portato a casa i tre punti".

La crescita della squadra e il momento che sta attraversando lasciano comunque fiducioso il tecnico: "Stiamo progredendo in tutte le zone del campo. A volte magari facciamo meglio la fase difensiva, a volte quella offensiva, però la squadra sta crescendo nel complesso e quindi non c’è un'area del campo dove chiedo qualcosa in più. I centrocampisti stanno imparando a muoversi meglio tra le linee. Riescono ad andare meglio nello spazio quando i nostri attaccanti vengono fuori dalla marcatura. La difesa? La squadra si sta compattando bene, di conseguenza anche la difesa. Abbiamo trovato i giusti meccanismi e automatismi, su quel lato sono tranquillo".