Juventus, Pirlo: "Mi sento sempre sotto esame, mi do un sei di stima"

Il tecnico bianconero dopo il successo contro il Genoa

Successo 3-1 in casa contro il Genoa e la corsa al secondo posto della Juventus può continuare. Per la squadra di Pirlo è il secondo successo consecutivo in campionato che vale il terzo posto: "Abbiamo interpretato bene la gara e sembrava tutto facile - ha commentato il tecnico bianconero a fine partita -, poi abbiamo preso gol e poteva costarci caro nel secondo tempo. Ci siamo abbassati troppo rischiando in qualche occasione, sbagliando qualcosa di troppo".

Ronaldo è uscito dal campo arrabbiato per non avere segnato: "E' normale che ci tenesse a fare gol, fa parte dei campioni perché voleva lasciare il segno". La Juventus è lontana 12 punti dal primo posto: "Purtroppo abbiamo lasciato troppo per strada contro squadre che sulla carta potevamo battere. Oggi sembrava una partita più semplice dopo il vantaggio, ma ci siamo complicati la vita. Io mi sento sempre sotto esame, è importante per crescere, è normale non sentirsi tranquilli, soprattutto chi come me è alla prima esperienza. Continuo a lavorare con passione, ma le difficoltà mi portano a lavorare ancora di più. Mi do 6 di stima perché potevo fare di più non avendo raggiunto certi risultati, devo fare meglio".

In bilico anche il futuro di Dybala con un contratto non ancora rinnovato: "Non mi riguarda, ci deve pensare la società. Io alleno i campioni come Dybala e cerco di sfruttarlo al meglio. Ora sta meglio e speriamo ci possa dare una grossa mano in questa finale". La Juventus può migliorare ancora nel finale: "La mia idea di calcio è di dominare di più il gioco, sempre con una certa pressione. Quest'anno non sempre ci siamo riusciti, ma continuerò a lavorare su questo tipo di calcio che ho in testa".