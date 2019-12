Juve: Szczesny, risentimento al muscolo pettorale destro

JUVE

"Lieve risentimento al muscolo pettorale destro". Questo l'esito degli esami effettuati in mattinata al JMedical dal portiere della Juve Szczesny, inserito sabato da Sarri tra i convocati per la gara contro l'Udinese e poi depennato domenica mattina a causa di un problema alla spalla, con Buffon che ha preso il posto tra i pali. "Le condizioni del giocatore - fa sapere la Juventus - verranno monitorate giorno per giorno".

Il polacco salterà l'anticipo di campionato di mercoledì a Marassi alle 18.55 contro la Sampdoria: da valutare la sua presenza nella sfida di Supercoppa italiana contro la Lazio, in programma domenica 22 dicembre a Riad alle ore 17.45 italiane (le 19.45 locali).

Intanto la squadra è tornata subito al lavoro per preparare il doppio appuntamento settimanale. Per il gruppo al JTC lavoro di scarico per chi è stato maggiormente impegnato nella partita contro l'Udinese, mentre il resto della squadra è sceso in campo effettuando lavoro tecnico e tattico, focalizzandosi sulle conclusioni in porta e disputando poi una partitella.