Juve, Dybala corre verso la ripresa: allenamento da solo alla Continassa

PAULO NON RIPOSA

Paulo Dybala corre (letteralmente) verso la forma migliore. L'attaccante della Juve, a lungo in quarantena per aver contratto il virus ed essere risultato più volte positivo ai tamponi di controllo effettuati nei mesi di marzo e aprile finalmente è guarito (l'annuncio mercoledì scorso) e ha voglia di recuperare quanto prime il "tempo perduto". Come e più degli altri. E così anche oggi ha scelto i campi della Continassa per continuare a lavorare nonostante per i compagni della Juve fosse questo un giorno di riposo.

L'argentino, che soltanto mercoledì scorso ha annunciato al mondo di avere sconfitto il virus, ha approfittato dunque della domenica per recuperare il tempo perso e mettersi alla pari dei compagni, di nuovo in campo domani per delle sedute individuali in attesa che dal governo arrivi il tanto sospirato via libera per quelle collettive. In attesa di conoscere se e quando si tornerà a giocare, il numero dieci corre dunque verso il pieno recupero. L'allenamento solitario è durato all'incirca tre ore, dopo di che Dybala ha fatto rientro nel vicino Jhotel per farsi la doccia e cambiarsi.